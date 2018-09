Defeats for Eslaforde, Ancaster

Arion Grantham and District Sunday League

Results from September 9: Beehive FC 8 Ancaster FC 3, Eslaforde FC 1 FC Osbournby Rangers 2, HMP Stocken 4 Ropsley FC 1, Helpringham Rovers FC 3 Gimbles FC 2, Nobody Inn Athletic FC 5 Black Dog FC 0, Pointon Sunday 0 Nobody Inn Athletic Res 9, Rippingale & Folkingham FC 4 The Royal Queen FC 3.

Fixtures for September 16: Ancaster FC v Black Dog FC (TBC), Eslaforde FC v Helpringham Rovers FC (TBC), HMP Stocken v Gimbles FC (Adrian Walker), Nobody Inn Athletic FC v Nobody Inn Athletic Res (Jason Ulyatt), Ropsley FC v Pointon Sunday (John Francis), The Royal Queen FC v Beehive FC (TBC).